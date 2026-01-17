Рейтинг@Mail.ru
Жителя Челябинска осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 17.01.2026
12:02 17.01.2026
Жителя Челябинска осудили за призывы к терроризму
Суд назначил наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима жителю Челябинска, приверженцу запрещенной террористической организации, за пропаганду и призывы к... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:02:00+03:00
2026-01-17T12:02:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
екатеринбург
хизб ут-тахрир аль-ислами
Новости
происшествия, россия, челябинск, екатеринбург, хизб ут-тахрир аль-ислами
Происшествия, Россия, Челябинск, Екатеринбург, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима жителю Челябинска, приверженцу запрещенной террористической организации, за пропаганду и призывы к террористической деятельности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.
По данным пресс-службы, региональным УФСБ России в декабре 2024 года был установлен приверженец запрещенной Верховным судом РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, который занимался расширением круга сторонников структуры: он склонял и вовлекал новых участников посредством пропаганды и призыва к терроризму через информационно-коммуникационные сети.
"Центральным окружным военным судом (Екатеринбург) признан виновным житель Челябинска в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России (пропаганда и призывы к осуществлению террористической деятельности)... Судебной инстанцией лицо приговорено к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрирования сайтов на два года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в УФСБ, приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
