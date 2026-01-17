https://ria.ru/20260117/zhitel-2068452891.html
Житель Белгорода получил пять лет колонии за призывы к терроризму
Второй Западный окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода, разделявшего взгляды запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"*, к пяти годам... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
россия
белгород
белгородский областной суд
Белгородец получил пять лет колонии за призывы к терроризму и его оправдание
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода, разделявшего взгляды запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"*, к пяти годам лишения свободы, мужчину признали виновным в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе суда.
"Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в помещении Белгородского областного суда
рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Белгорода
Максима Серикова, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205.2 (призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) УК РФ", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Сериков, разделяя взгляды запрещенного в РФ
"Легиона "Свобода России" и негативно относясь к политике руководства РФ, разместил в Telegram шесть публичных сообщений, содержащих призывы к террористической деятельности, с целью побудить других к посягательствам на жизнь государственных или общественных деятелей.
"Сериков в судебном заседании полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил Серикову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом администрирования сайтов в Интернете на срок 3 года", - заключили в пресс-службе.
*Организация, признанная террористической на территории РФ.