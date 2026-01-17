Житель Белгорода получил пять лет колонии за призывы к терроризму

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода, разделявшего взгляды запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"*, к пяти годам лишения свободы, мужчину признали виновным в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе суда.

"Сериков в судебном заседании полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил Серикову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом администрирования сайтов в Интернете на срок 3 года", - заключили в пресс-службе.