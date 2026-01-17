Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгорода получил пять лет колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/zhitel-2068452891.html
Житель Белгорода получил пять лет колонии за призывы к терроризму
Житель Белгорода получил пять лет колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 17.01.2026
Житель Белгорода получил пять лет колонии за призывы к терроризму
Второй Западный окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода, разделявшего взгляды запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"*, к пяти годам... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T04:22:00+03:00
2026-01-17T04:22:00+03:00
происшествия
россия
белгород
белгородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg
https://ria.ru/20260113/sud-2067600142.html
https://ria.ru/20251217/operator-2062570119.html
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_c7307a01e0af7da68c3899a5c0e6bac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгород, белгородский областной суд
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородский областной суд
Житель Белгорода получил пять лет колонии за призывы к терроризму

Белгородец получил пять лет колонии за призывы к терроризму и его оправдание

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода, разделявшего взгляды запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России"*, к пяти годам лишения свободы, мужчину признали виновным в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе суда.
"Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в помещении Белгородского областного суда рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Белгорода Максима Серикова, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205.2 (призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) УК РФ", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Суд на Кубани дал крымчанину пять лет колонии за призывы к терроризму
13 января, 14:28
Суд установил, что Сериков, разделяя взгляды запрещенного в РФ "Легиона "Свобода России" и негативно относясь к политике руководства РФ, разместил в Telegram шесть публичных сообщений, содержащих призывы к террористической деятельности, с целью побудить других к посягательствам на жизнь государственных или общественных деятелей.
"Сериков в судебном заседании полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил Серикову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом администрирования сайтов в Интернете на срок 3 года", - заключили в пресс-службе.
*Организация, признанная террористической на территории РФ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Оператор свиноводческого комплекса получил 15 лет за участие в ЛСР*
17 декабря 2025, 11:10
 
ПроисшествияРоссияБелгородБелгородский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала