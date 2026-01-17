Рейтинг@Mail.ru
"Расплата за неудачи": в Польше жестко высказались о будущем Зеленского - РИА Новости, 17.01.2026
06:25 17.01.2026
"Расплата за неудачи": в Польше жестко высказались о будущем Зеленского
"Расплата за неудачи": в Польше жестко высказались о будущем Зеленского
"Расплата за неудачи": в Польше жестко высказались о будущем Зеленского

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зеленский максимально препятствует заключению мира с Россией, так как в этом случае главу киевского режима ожидает суровая расплата и изгнание из страны, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски в социальной сети X.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что именно Зеленский виноват в промедлении с мирным урегулированием украинского конфликта.
"Я согласен с Дональдом Трампом: Зеленский делает все возможное, чтобы избежать подписания мирного договора с Россией. Это означало бы проведение выборов, передачу власти и, следовательно, расплату за неудачи, не говоря уже об оплате счетов. В лучшем случае Зеленскому пришлось бы бежать в изгнание", — написал ученый.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
