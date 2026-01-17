Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что напугало Зеленского на этой неделе - РИА Новости, 17.01.2026
02:02 17.01.2026
На Западе рассказали, что напугало Зеленского на этой неделе
На Западе рассказали, что напугало Зеленского на этой неделе - РИА Новости, 17.01.2026
На Западе рассказали, что напугало Зеленского на этой неделе
Владимир Зеленский нанес удар по экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко из-за опасений, что американцы могут использовать ее для переворота в Киеве, пишет... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T02:02:00+03:00
2026-01-17T02:02:00+03:00
На Западе рассказали, что напугало Зеленского на этой неделе

AntiDiplomatico: Зеленский атаковал Тимошенко из-за испуга потери власти

© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский нанес удар по экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко из-за опасений, что американцы могут использовать ее для переворота в Киеве, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
«
"Администрация Трампа хотела еще больше усмирить Зеленского и, в идеале, заменить его новыми политиками, что можно сделать посредством выборов. Но сначала важно разорвать нынешние связи между Зеленским и его большинством в Раде, сделав их неустойчивыми и бесполезными, чтобы начать переформатирование власти", — указывается в материале.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Связали руки". СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Вчера, 17:19
Именно поэтому, по словам автора статьи, Зеленский и начал топить того, кто представлял для него какую-либо угрозу. Тем не менее в системе, основанной на коррупции, такие решения могут оказаться фатальными и для самого главы киевского режима.
«

"Здесь Тимошенко, критикуя Зеленского, напугала нынешнюю неонацистскую власть. <…> Поэтому киевский режим наказал Тимошенко, обвинив ее в политической коррупции. Абсурдный шаг в украинской реальности, <…> учитывая, что вся политическая система Украины основана на коррупции. Так что, <…> давайте запасемся попкорном; шоу обещает быть интересным и захватывающим: аллигаторы, которые дерутся за кусок мяса, отдыхают!" — резюмирует редакция.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Его убьют". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
4 декабря 2025, 20:09
В последние дни на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко обвинила самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* на заседании Рады выступил с резкой критикой подхода текущего главы киевского режима к отношению с западными партнерами.
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Бездонная пропасть": в Польше ополчились на Украину из-за Тимошенко
Вчера, 04:42
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
