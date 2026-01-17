МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский нанес удар по экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко из-за опасений, что американцы могут использовать ее для переворота в Киеве, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
«
"Администрация Трампа хотела еще больше усмирить Зеленского и, в идеале, заменить его новыми политиками, что можно сделать посредством выборов. Но сначала важно разорвать нынешние связи между Зеленским и его большинством в Раде, сделав их неустойчивыми и бесполезными, чтобы начать переформатирование власти", — указывается в материале.
Именно поэтому, по словам автора статьи, Зеленский и начал топить того, кто представлял для него какую-либо угрозу. Тем не менее в системе, основанной на коррупции, такие решения могут оказаться фатальными и для самого главы киевского режима.
«
"Здесь Тимошенко, критикуя Зеленского, напугала нынешнюю неонацистскую власть. <…> Поэтому киевский режим наказал Тимошенко, обвинив ее в политической коррупции. Абсурдный шаг в украинской реальности, <…> учитывая, что вся политическая система Украины основана на коррупции. Так что, <…> давайте запасемся попкорном; шоу обещает быть интересным и захватывающим: аллигаторы, которые дерутся за кусок мяса, отдыхают!" — резюмирует редакция.
В последние дни на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко обвинила самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* на заседании Рады выступил с резкой критикой подхода текущего главы киевского режима к отношению с западными партнерами.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.