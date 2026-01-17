https://ria.ru/20260117/zdorove-2068455439.html
Кардиолог предупредила об опасности купания в проруби на Крещение
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Купание в проруби на Крещение опасно, оно может спровоцировать у неподготовленного человека инфаркт, инсульт и аритмию, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
"Если человек не подготовлен, он не закаливался с рождения, конечно, купаться в проруби на Крещение опасно, даже если у него хорошее здоровье", - сказала Маршинцева
.
По словам кардиолога, холод на улице и ледяная вода провоцируют активацию симпатической нервной системы: повышается давление, учащается пульс и сужаются сосуды.
"В этот период повышаются риски инфарктов, инсультов, даже обморожения. Я не считаю, что людям вообще нужно это делать. Понятно, что верующие хотят этим заниматься, но тогда нужно готовиться с рождения, особенно если давление высокое, если уже были инфаркты или есть бляшки в коронарных сосудах. У более возрастных пациентов может спровоцировать инфаркт, у молодых может быть аритмия", - добавила врач.
Маршинцева особо подчеркнула, что даже полностью здоровый организм может ощутить проблемы после крещенского купания в проруби.