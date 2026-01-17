Онколог рассказал об опасности купания в проруби

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Участие в крещенских купаниях онкобольных, проходящих лечение, недопустимо, так как погружение в ледяную воду может вызвать обострение скрытых инфекций, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

"Если вы сейчас проходите противоопухолевое лечение - химиотерапию, лучевую терапию, таргетную или иммунную терапию - погружение в прорубь противопоказано. Почему? Лечение ослабляет иммунную систему, организм хуже справляется с инфекциями и резкими нагрузками", - рассказал Каприн

Он отметил, что ледяная вода - это сильнейший стресс для организма, который может вызвать обострение скрытых инфекций, резкое ухудшение самочувствия, нарушение работы сердца и сосудов.

"Кроме того, на фоне лечения часто страдает терморегуляция: тело хуже удерживает тепло, и даже несколько секунд в холодной воде могут привести к переохлаждению", - пояснил онколог.

Отдельный риск составляет наличие у пациента венозного порта, катетеров, свежих послеоперационных швов, плохо заживающих ран. "Контакт с холодной и нестерильной водой увеличивает вероятность воспаления и серьезных инфекционных осложнений. Поэтому в период активного лечения участие в крещенских купаниях недопустимо", - добавил Каприн.

Он отметил, что подготовка к крещенским купаниям должна начинаться задолго до праздника. Так, следует постепенно приучать организм к смене температур, например, с помощью контрастного душа, избегая при этом резких перепадов и экстремального холода.

"Не стоит купаться в одиночку, рядом должны быть люди, которые помогут быстро выйти из воды, одеться и дойти до теплого помещения", - добавил специалист.

Онколог также рассказал, что в воде следует находиться минимальное время - несколько секунд. Сразу после выхода нужно вытереться насухо, надеть теплую одежду и обувь, выпить горячий чай. Алкоголь для согревания недопустим, он усиливает потерю тепла и может ухудшить состояние сосудов.