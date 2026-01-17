Названы сотрудники, у которых вырастут зарплаты в 2026 году в России

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наибольший рост зарплат ожидается у сотрудников IT-сферы, инженеров и руководителей проектов в строительстве и логистике, а также у технических специалистов в обрабатывающей промышленности, рассказала РИА Новости доктор экономических наук, профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

"Сильнее всего прибавку ощутят сотрудники компаний, испытывающие кадровый голод и наращивающие обороты: IT-сферы — 10–15%, инженеры и руководители проектов в строительстве и логистике, а также технические специалисты в обрабатывающей промышленности — 8–10%. Минимальный рост ожидается в розничной торговле, общепите и сфере массовых услуг", - сказала Нежникова.

Она отметила, что помимо работников бюджетной сферы рост зарплат затронет и сотрудников коммерческого сектора. Так, по оценке Банка России, номинальная зарплата в среднем по экономике увеличится на 8,4%, а реальный рост с учетом инфляции составит всего 2,7%.