Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шийковка, Чернещина, Смородьковка, Ковшаровка в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
