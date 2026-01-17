Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.