"Серьезные потери". В США раскрыли причины провокаций против России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Западные страны проявляют опасное легкомыслие, провоцируя войну с Россией, потому что давно не несли больших потерь, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Последние 30 лет, а может и больше, Запад воевал далеко от дома, и серьезные потери несли только его противники. Я думаю, что этому придет конец. Я думаю, поэтому Запад стал таким беспечным в плане провоцирования полномасштабной войны с Россией. Но, похоже, именно к этому все и идет", — отметил он.
"Сама идея, что Россия пойдет на какие-то компромиссы, на мой взгляд, несостоятельна. Я не могу говорить от имени России. <…> Но я изучаю поведение России и знаю, что если российский президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) публично заявляет о своей приверженности чему-то, он действительно этому привержен. Он выдвинул условия для прекращения конфликта, и я не вижу, чтобы он шел на компромиссы. Для компромисса нужно доверие, а Россия не может доверять никому из тех, кто сидит по другую сторону стола переговоров", — подытожил аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
