Россия и Китай выстраивают особые отношения, заявила Захарова

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Москва и Пекин выстраивают особые отношения, характеризующиеся близостью подходов ко многим мировым вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это те возможности, которые открываются тогда, когда закрываются другие возможности. Вы же не будете ломиться не то, что в закрытую дверь, а в стену, где и двери то нету или где ее запаяли с той стороны", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин 1 декабря подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Ранее МИД КНР объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
2 сентября 2025, 19:36