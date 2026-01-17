https://ria.ru/20260117/vzryv-2068528239.html
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье - РИА Новости, 17.01.2026
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
Следственный комитет опубликовал видео последствий взрыва газового баллона в кафе в Ставропольском крае, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа
ставропольский край
россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), взрыв газа
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
СК опубликовал видео последствий взрыва газового баллона в кафе на Ставрополье