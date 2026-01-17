Рейтинг@Mail.ru
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
18:20 17.01.2026
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
происшествия
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа
ставропольский край
россия
происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), взрыв газа
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье

СК опубликовал видео последствий взрыва газового баллона в кафе на Ставрополье

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края
Последствия взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Последствия взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео последствий взрыва газового баллона в кафе в Ставропольском крае, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале СУСК региона.
На видео показаны обгоревшие стены, двери и обломки мебели. На полу видны осколки посуды и бутылок. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона и пожаре в придорожном кафе на Ставрополье. В минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшие находятся на обследовании, их состояние уточняется. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)взрыв газа
 
 
