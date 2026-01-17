На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона

"Пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних", — написал он в Telegram-канале.

Им оказали помощь, сейчас они находятся на обследовании в больницах. Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести. В числе пострадавших — владелец заведения и двое сотрудников, а также семья из пяти человек.