На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона
На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона
В кафе в Ставропольском крае взорвался газовый баллон, сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:21:00+03:00
2026-01-17T14:21:00+03:00
2026-01-17T16:25:00+03:00
происшествия
ставропольский край
россия
пожар
взрыв газа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068504515_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_3ad1f0360d49ab403a7f3dff98931d96.jpg
ставропольский край
россия
При взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь посетителей