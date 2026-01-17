Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона
14:21 17.01.2026 (обновлено: 16:25 17.01.2026)
На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона
В кафе в Ставропольском крае взорвался газовый баллон, сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов. РИА Новости, 17.01.2026
На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона

При взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь посетителей

© Фото : прокуратура Ставропольского краяНа месте пожара в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края
На месте пожара в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : прокуратура Ставропольского края
На месте пожара в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. В кафе в Ставропольском крае взорвался газовый баллон, сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.
"Пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних", — написал он в Telegram-канале.
Им оказали помощь, сейчас они находятся на обследовании в больницах. Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести. В числе пострадавших — владелец заведения и двое сотрудников, а также семья из пяти человек.
По данным МЧС, баллон взорвался из-за разгерметизации. В кафе, расположенном вдоль трассы "Кавказ", вспыхнул пожар, его уже потушили. Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, назначены судебные экспертизы.
Спасительные запреты. Правила безопасного использования газа в быту
25 августа 2025, 10:00
 
