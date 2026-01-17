Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/vsu-2068487537.html
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 17.01.2026
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области более чем 160 беспилотниками, из них 136 были сбиты и подавлены,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:45:00+03:00
2026-01-17T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148486/98/1484869847_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_f0600d403102c3865e93e8723f480be1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148486/98/1484869847_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_48f26070ea37873a0e4638a6ca911ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области

© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Fotolia / Sergey
Беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области более чем 160 беспилотниками, из них 136 были сбиты и подавлены, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 23 снаряда и зафиксированы атаки 163 БПЛА. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, ангаре, административном здании и 10 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Стрелецкое и Николаевка атакованы тремя беспилотниками. Кроме того, над округом сбит и подавлен 31 БПЛА… В Борисовском округе село Берёзовка подверглось атакам двух FPV-дронов - повреждён автомобиль. Кроме того, над округом сбиты восемь беспилотников… В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль. Также над округом сбиты и подавлены 13 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Валуйский и Губкинский округа атакованы семью беспилотниками, пять из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому и Краснояружскому округами выпущено 23 боеприпаса и нанесены удары 32 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, в Ровеньском округе село Жабское атаковано одним беспилотником, над Белгородом, Волоконовским, Корочанским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Ракитянским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 65 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала