Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области более чем 160 беспилотниками, из них 136 были сбиты и подавлены, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 23 снаряда и зафиксированы атаки 163 БПЛА. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, ангаре, административном здании и 10 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Стрелецкое и Николаевка атакованы тремя беспилотниками. Кроме того, над округом сбит и подавлен 31 БПЛА… В Борисовском округе село Берёзовка подверглось атакам двух FPV-дронов - повреждён автомобиль. Кроме того, над округом сбиты восемь беспилотников… В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль. Также над округом сбиты и подавлены 13 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Валуйский и Губкинский округа атакованы семью беспилотниками, пять из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому и Краснояружскому округами выпущено 23 боеприпаса и нанесены удары 32 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, в Ровеньском округе село Жабское атаковано одним беспилотником, над Белгородом, Волоконовским, Корочанским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Ракитянским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты 65 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
