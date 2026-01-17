Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/vsu-2068486313.html
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 17.01.2026
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом
Фронт ВСУ под Красным Лиманом пока держится лишь за счет коптеров "Баба-Яга", при этом украинская оборона уже сыпется, рассказал РИА Новости офицер группировки... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:35:00+03:00
2026-01-17T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251228/vsu-2065134262.html
https://ria.ru/20260113/vsu-2067544352.html
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный лиман, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом

РИА Новости: ВСУ под Красным Лиманом держатся лишь за счет «Баба-Яги»

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Фронт ВСУ под Красным Лиманом пока держится лишь за счет коптеров "Баба-Яга", при этом украинская оборона уже сыпется, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Запад" с позывным "Пионер".
"Единственное, что их (ВСУ - ред.) сейчас спасает, чтобы фронт не рухнул до конца, - это гексакоптеры "Баба-Яга". Даже если где-то у них сидит штурмовик в какой-то лисьей норе, как наблюдательный пост скрытый, они ему скидывают посылку - жизнеобеспечение. Так может продолжаться долгое время, пока мы не отследим, куда ее скидывает гексакоптер и не уничтожим данную позицию. А так у них сыпется оборона. Сейчас у ВСУ положение дел плачевное", - рассказал "Пионер".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
﻿ВСУ бежали с опорных пунктов возле Лимана
28 декабря 2025, 06:34
Он отметил, что тактика применения тяжелых дронов "Баба-Яга" поменялась. Если раньше дрон летал обычно один по ночам, сбрасывая мины на российские позиции, то сейчас тактика применения коптера ВСУ иная.
"Тактика поменялась. Сейчас для нанесения огневого поражения прилетает четыре-пять "Бабы-Яги". То есть сразу прилетают и наносят массированное огневое поражение. Даже если одну-две собьешь, результат все равно будет", - рассказал "Пионер".
Он отметил, что российские силы разработали контрмеры. Помогают высококвалифицированные стрелки и дежурные расчеты дронов-камикадзе.
"От этих налетов у нас есть дежурные силы и средства ПВО, которые мы поднимаем. Также мы рассаживаем подразделения снайперов - снайперские пары. Наши штурмовые группы постоянно прикрывают снайпера. Это, своеобразные ПВН (пункт воздушного наблюдения - ред.)", - уточнил боец.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пехота ВСУ замерзает в блиндажах под Красным Лиманом
13 января, 11:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала