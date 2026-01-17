https://ria.ru/20260117/vsu-2068486313.html
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 17.01.2026
Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом
Фронт ВСУ под Красным Лиманом пока держится лишь за счет коптеров "Баба-Яга", при этом украинская оборона уже сыпется, рассказал РИА Новости офицер группировки... РИА Новости, 17.01.2026
красный лиман
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Фронт ВСУ под Красным Лиманом пока держится лишь за счет коптеров "Баба-Яга", при этом украинская оборона уже сыпется, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Запад" с позывным "Пионер".
"Единственное, что их (ВСУ
- ред.) сейчас спасает, чтобы фронт не рухнул до конца, - это гексакоптеры "Баба-Яга". Даже если где-то у них сидит штурмовик в какой-то лисьей норе, как наблюдательный пост скрытый, они ему скидывают посылку - жизнеобеспечение. Так может продолжаться долгое время, пока мы не отследим, куда ее скидывает гексакоптер и не уничтожим данную позицию. А так у них сыпется оборона. Сейчас у ВСУ положение дел плачевное", - рассказал "Пионер".
Он отметил, что тактика применения тяжелых дронов "Баба-Яга" поменялась. Если раньше дрон летал обычно один по ночам, сбрасывая мины на российские позиции, то сейчас тактика применения коптера ВСУ иная.
"Тактика поменялась. Сейчас для нанесения огневого поражения прилетает четыре-пять "Бабы-Яги". То есть сразу прилетают и наносят массированное огневое поражение. Даже если одну-две собьешь, результат все равно будет", - рассказал "Пионер".
Он отметил, что российские силы разработали контрмеры. Помогают высококвалифицированные стрелки и дежурные расчеты дронов-камикадзе.
"От этих налетов у нас есть дежурные силы и средства ПВО, которые мы поднимаем. Также мы рассаживаем подразделения снайперов - снайперские пары. Наши штурмовые группы постоянно прикрывают снайпера. Это, своеобразные ПВН (пункт воздушного наблюдения - ред.)", - уточнил боец.