Офицер ВС России рассказал о положении ВСУ под Красным Лиманом

ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Фронт ВСУ под Красным Лиманом пока держится лишь за счет коптеров "Баба-Яга", при этом украинская оборона уже сыпется, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Запад" с позывным "Пионер".

"Единственное, что их ( ВСУ - ред.) сейчас спасает, чтобы фронт не рухнул до конца, - это гексакоптеры "Баба-Яга". Даже если где-то у них сидит штурмовик в какой-то лисьей норе, как наблюдательный пост скрытый, они ему скидывают посылку - жизнеобеспечение. Так может продолжаться долгое время, пока мы не отследим, куда ее скидывает гексакоптер и не уничтожим данную позицию. А так у них сыпется оборона. Сейчас у ВСУ положение дел плачевное", - рассказал "Пионер".

Он отметил, что тактика применения тяжелых дронов "Баба-Яга" поменялась. Если раньше дрон летал обычно один по ночам, сбрасывая мины на российские позиции, то сейчас тактика применения коптера ВСУ иная.

"Тактика поменялась. Сейчас для нанесения огневого поражения прилетает четыре-пять "Бабы-Яги". То есть сразу прилетают и наносят массированное огневое поражение. Даже если одну-две собьешь, результат все равно будет", - рассказал "Пионер".

Он отметил, что российские силы разработали контрмеры. Помогают высококвалифицированные стрелки и дежурные расчеты дронов-камикадзе.