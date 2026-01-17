https://ria.ru/20260117/vsu-2068483240.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 17.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск до 225 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
славянск
краматорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действий "Юга"