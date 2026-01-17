Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 17.01.2026 (обновлено: 12:28 17.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
славянск
краматорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, славянск, краматорск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Славянск, Краматорск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск до 225 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск... нанесли поражение формированиям аэромобильной, шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ВСУ потеряли "до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании". Также уничтожен склад горючего.
