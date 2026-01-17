Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 51 удар по Херсонской области за день - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/vsu-2068474383.html
ВСУ нанесли 51 удар по Херсонской области за день
ВСУ нанесли 51 удар по Херсонской области за день - РИА Новости, 17.01.2026
ВСУ нанесли 51 удар по Херсонской области за день
Боевики киевского режима за день нанесли по Херсонской области 51 удар из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 24 населенных пункта, сообщили журналистам РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:41:00+03:00
2026-01-17T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , днепр (река), россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 51 удар по Херсонской области за день

ВСУ нанесли 51 удар по 24 населенным пунктам Херсонской области за день

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 17 янв - РИА Новости. Боевики киевского режима за день нанесли по Херсонской области 51 удар из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 24 населенных пункта, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 29 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 24 населенным пунктам Херсонской области 51 артиллерийский удар", - сказал представитель экстренных служб.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Раденск, Каховка, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Великие Копани, Тарасовка, Новая Маячка, Великая Кардашинка, Голая Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунка, Малая Кардашинка, Песчановка, Подстепное, Рыбальче, Саги, Старая Збурьевка, Чулаковка, Алешки, Пролетарка, Великая Лепетиха, Заводовка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьДнепр (река)РоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала