ВСУ нанесли 51 удар по Херсонской области за день

ГЕНИЧЕСК, 17 янв - РИА Новости. Боевики киевского режима за день нанесли по Херсонской области 51 удар из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 24 населенных пункта, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 29 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 24 населенным пунктам Херсонской области 51 артиллерийский удар", - сказал представитель экстренных служб.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Раденск, Каховка, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Великие Копани, Тарасовка, Новая Маячка, Великая Кардашинка, Голая Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунка, Малая Кардашинка, Песчановка, Подстепное, Рыбальче, Саги, Старая Збурьевка, Чулаковка, Алешки, Пролетарка, Великая Лепетиха, Заводовка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
