https://ria.ru/20260117/vsu-2068454725.html
Российские военные изъяли у ВСУ западное вооружение
Российские военные изъяли у ВСУ западное вооружение - РИА Новости, 17.01.2026
Российские военные изъяли у ВСУ западное вооружение
Российские военнослужащие изъяли у боевиков ВСУ западное вооружение, в том числе противотанковые управляемые ракеты, которые впоследствии были использованы... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T05:04:00+03:00
2026-01-17T05:04:00+03:00
2026-01-17T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20260114/voennye-2067715294.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные изъяли у ВСУ западное вооружение
ВС России применили трофейные ПТУР против боевиков ВСУ в Запорожской области
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие изъяли у боевиков ВСУ западное вооружение, в том числе противотанковые управляемые ракеты, которые впоследствии были использованы против позиций противника под Жовтневым в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир расчёта группировки войск "Восток" с позывным "Грызли".
При зачистке позиций были обнаружены образцы иностранного стрелкового оружия и боеприпасов.
"Начиная от автоматов М16, также попадались дробовики иностранного производства — SPAS-12, довольно популярные. Кроме того, были обнаружены противотанковые ракеты", — сообщил "Грызли".
Он уточнил, что одно из трофейных противотанковых средств было применено по укреплённой позиции противника.
"Один из блиндажей с помощью него полностью уничтожили", — добавил командир расчёта.
Минобороны в пятницу сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области
.