Российские военные изъяли у ВСУ западное вооружение

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие изъяли у боевиков ВСУ западное вооружение, в том числе противотанковые управляемые ракеты, которые впоследствии были использованы против позиций противника под Жовтневым в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир расчёта группировки войск "Восток" с позывным "Грызли".

При зачистке позиций были обнаружены образцы иностранного стрелкового оружия и боеприпасов.

"Начиная от автоматов М16, также попадались дробовики иностранного производства — SPAS-12, довольно популярные. Кроме того, были обнаружены противотанковые ракеты", — сообщил "Грызли".

Он уточнил, что одно из трофейных противотанковых средств было применено по укреплённой позиции противника.

"Один из блиндажей с помощью него полностью уничтожили", — добавил командир расчёта.