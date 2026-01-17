https://ria.ru/20260117/vsu--2068471205.html
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове - РИА Новости, 17.01.2026
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове
Украинские операторы БПЛА заминировали подвал жилого многоквартирного дома в Димитрове в ДНР до освобождения города ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Андрей... РИА Новости, 17.01.2026
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове
Дыченко: ВСУ заминировали подвал дома в Димитрове до освобождения города