Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове - РИА Новости, 17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 17.01.2026
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове - РИА Новости, 17.01.2026
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове
Украинские операторы БПЛА заминировали подвал жилого многоквартирного дома в Димитрове в ДНР до освобождения города ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Андрей... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
димитров
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
димитров
донецкая народная республика, россия, димитров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Димитров, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал, как ВСУ заминировали подвал жилого дома в Димитрове

Дыченко: ВСУ заминировали подвал дома в Димитрове до освобождения города

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА заминировали подвал жилого многоквартирного дома в Димитрове в ДНР до освобождения города ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Андрей Дыченко.
"Приехали ВСУ, харьковчане, дронщики (операторы БПЛА - ред.)... Они что-то в подвале смотрели, потом лавку установили, а потом уезжали, мины установили", - сказал Дыченко.
По словам беженца, он встретил соседа и успел предупредить его о заминированном подвале, благодаря чему тот не пострадал.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДимитровВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
