"Пора сдаваться". В США оценили возможности России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сегодня Россия превосходит США и ЕС как в обычных, так и в стратегических вооружениях, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Знаете, дело не только в "Орешнике", но и в "Посейдоне" и многих других. Впервые в моей жизни, не говоря уже о профессиональной карьере, Россия имеет преимущество перед Западом не только в обычных, но и стратегических вооружениях. У них есть сдерживающий фактор, который никуда не денется", — отметил он.
При этом Макговерн выразил возмущение поведением западных правительств, которые, зная расклад сил, продолжает провоцировать и раздражать Россию.
"Почему ни одна разведслужба, ни одна спецслужба в составе вооруженных сил не признала этого и не сказала: "Нам пора сдаваться. Мы не сможем победить русских, а тем более русских и китайцев"? Почему люди не знают, что у русских сейчас есть преимущество, которого у них никогда не было, и что нам пора перестать дразнить медведя? <…> А я думал, что российская экономика разваливается", — иронично заключил аналитик.
В Минобороны 10 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
В декабре прошлого года Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал прошедшие испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" успешными. При этом глава государства подчеркнул, что за счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед.
