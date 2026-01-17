"Пора сдаваться". В США оценили возможности России

"Почему ни одна разведслужба, ни одна спецслужба в составе вооруженных сил не признала этого и не сказала: "Нам пора сдаваться. Мы не сможем победить русских, а тем более русских и китайцев"? Почему люди не знают, что у русских сейчас есть преимущество, которого у них никогда не было, и что нам пора перестать дразнить медведя? <…> А я думал, что российская экономика разваливается", — иронично заключил аналитик.