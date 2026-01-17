Рейтинг@Mail.ru
В России могут возродить круизы через Азовское море - РИА Новости, 17.01.2026
15:07 17.01.2026
В России могут возродить круизы через Азовское море
В России могут возродить круизы через Азовское море

В России могут возродить зарубежные круизы через Азовское море

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид Таганрогского порта на Азовском море
© РИА Новости / Антон Денисов
Вид Таганрогского порта на Азовском море. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские власти думают над возрождением зарубежных круизов через Азовское море, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
“Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь - Батуми. При условии восстановления или постройки пассажирского причала указанный маршрут может быть восстановлен”, - говорится в документах.
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Аналитики подсчитали траты россиян на дорожные наборы для путешествий
4 января, 11:02
В них также отмечается, что для осуществления таких круизов может использоваться судно "Мустай Карим".
На территории бассейна Азовского моря находятся восемь портов - Мариуполь, Ейск, Кавказ, Темрюк, Бердянск, Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. При этом в правительственных документах уточняется, что специализированный причал для приема пассажирских судов есть только в Таганроге, а порты Ейска и Мариуполя утратили возможность приема таких судов.
Температура Черного моря - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Температура воды Черного моря 2025: какая сегодня и прогноз по месяцам
9 февраля 2025, 13:47
 
ТуризмМариупольАзовское мореЕйскНовости - Туризм
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
