Во Владивостоке потушили пожар в кафе
Во Владивостоке потушили пожар в кафе - РИА Новости, 17.01.2026
Во Владивостоке потушили пожар в кафе
Пожар в кафе в административном здании во Владивостоке полностью ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T22:44:00+03:00
2026-01-17T22:44:00+03:00
2026-01-17T22:44:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владивосток
2026
Во Владивостоке потушили пожар в кафе
Пожар в кафе в административном здании во Владивостоке полностью ликвидировали