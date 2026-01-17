Рейтинг@Mail.ru
22:44 17.01.2026
Во Владивостоке потушили пожар в кафе
Во Владивостоке потушили пожар в кафе
Пожар в кафе в административном здании во Владивостоке полностью ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.01.2026
Во Владивостоке потушили пожар в кафе

Пожар в кафе в административном здании во Владивостоке полностью ликвидировали

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Пожар в кафе в административном здании во Владивостоке полностью ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В 18.06 (11.06 мск) сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в кафе, расположенном в административном здании. Горело помещение на первом этаже с переходом огня на второй этаж, шел густой черный дым. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. Как отметило МЧС, в 20.00 (13.00 мск) пожар локализовали на площади около 300 квадратных метров. Во время инцидента пострадал 29-летний мужчина. В 20.40 (13.40 мск) открытое горение ликвидировали.
«
"В 02.25 (19.25 мск) пожар (в кафе - ред.) полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении министерства.
Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"
16 января, 06:41
16 января, 06:41
 
