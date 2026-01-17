Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, попросив не публиковать письма при ее жизни, и это право тайны личной жизни соблюдается, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.
"Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy", - отметил Артизов.
В 2025 году исполнилось 45 лет со дня смерти Высоцкого. Артист родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи; большую популярность ему принесли стихи и песни собственного сочинения, которые он исполнял. Как актер кино он запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и "Маленькие трагедии", однако на его счету несколько десятков ролей в таких картинах как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Хозяин тайги", "Служили два товарища", "Вертикаль" и "Стряпуха". В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл Галилея (спектакль "Жизнь Галилея", 1966), Хлопушу ("Пугачев", 1967), Гамлета ("Гамлет", 1971), Лопахина ("Вишнёвый сад", 1975), Свидригайлова ("Преступление и наказание", 1979).
