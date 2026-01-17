Рейтинг@Mail.ru
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив - РИА Новости, 17.01.2026
Культура
 
07:45 17.01.2026
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив - РИА Новости, 17.01.2026
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, попросив не публиковать письма при ее... РИА Новости, 17.01.2026
https://ria.ru/20251021/vysotskiy-2049709659.html
https://ria.ru/20250725/vysotskiy-2031382819.html
москва, владимир высоцкий (автор песен), марина влади (екатерина полякова-байдарова), андрей артизов, федеральное архивное агентство (росархив), театр на таганке, культура
Культура, Москва, Владимир Высоцкий (автор песен), Марина Влади (Екатерина Полякова-Байдарова), Андрей Артизов, Федеральное архивное агентство (Росархив), Театр на Таганке, Культура
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

РИА Новости: Влади попросила не публиковать письма Высоцкого при ее жизни

Актриса Марина Влади и артист Владимир Высоцкий
Актриса Марина Влади и артист Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Актриса Марина Влади и артист Владимир Высоцкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, попросив не публиковать письма при ее жизни, и это право тайны личной жизни соблюдается, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.
"Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy", - отметил Артизов.
В 2025 году исполнилось 45 лет со дня смерти Высоцкого. Артист родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи; большую популярность ему принесли стихи и песни собственного сочинения, которые он исполнял. Как актер кино он запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и "Маленькие трагедии", однако на его счету несколько десятков ролей в таких картинах как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Хозяин тайги", "Служили два товарища", "Вертикаль" и "Стряпуха". В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл Галилея (спектакль "Жизнь Галилея", 1966), Хлопушу ("Пугачев", 1967), Гамлета ("Гамлет", 1971), Лопахина ("Вишнёвый сад", 1975), Свидригайлова ("Преступление и наказание", 1979).
Культура
 
 
