Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, попросив не публиковать письма при ее жизни, и это право тайны личной жизни соблюдается, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.