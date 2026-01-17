https://ria.ru/20260117/vklad-2068438495.html
Эксперт назвала сумму вклада, достаточную для жизни на проценты
Эксперт назвала сумму вклада, достаточную для жизни на проценты - РИА Новости, 17.01.2026
Эксперт назвала сумму вклада, достаточную для жизни на проценты
Понятие необходимой суммы у каждого свое, но при текущих ставках для жизни на проценты однозначно понадобится крупный депозит в банке, рассказала агентству... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T03:10:00+03:00
2026-01-17T03:10:00+03:00
2026-01-17T12:45:00+03:00
россия
мария иваткина
моифинансы.рф
вклады
общество
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20260116/vklady-2068195515.html
https://ria.ru/20260107/vklady-2065786906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария иваткина, моифинансы.рф, вклады, общество, деньги
Россия, Мария Иваткина, Моифинансы.рф, Вклады, Общество, Деньги
Эксперт назвала сумму вклада, достаточную для жизни на проценты
Финансист Иваткина: месячный доход со вклада на 5 млн руб может быть 50 тыс руб
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Понятие необходимой суммы у каждого свое, но при текущих ставках для жизни на проценты однозначно понадобится крупный депозит в банке, рассказала агентству Прайм
эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
По ее словам, средняя ставка по годичным депозитам сейчас составляет 12-13 процентов и вряд ли будет расти, поскольку Банк России намерен продолжать снижение ключевой ставки.
"Для получения пассивного дохода на депозите должна быть довольно внушительная сумма", — указала эксперт.
Так, для получения 30 тысяч рублей в месяц на вкладе должно быть три миллиона рублей, 50 тысяч — пять миллионов, 75 тысяч — 7,5 миллиона, а 100 тысяч получат лишь владельцы депозита около десяти миллионов рублей. При этом с полученной суммы нужно еще заплатить налог, добавила Иваткина.