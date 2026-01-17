Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльские министерства промышленности и производства объединили - РИА Новости, 17.01.2026
05:17 17.01.2026
Венесуэльские министерства промышленности и производства объединили
Венесуэльские министерства промышленности и производства объединили
Венесуэльские министерства промышленности и производства будут объединены для оптимизации структуры исполнительной власти, сообщила уполномоченный президент... РИА Новости, 17.01.2026
МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Венесуэльские министерства промышленности и производства будут объединены для оптимизации структуры исполнительной власти, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Я приняла решение объединить министерства народной власти по делам промышленности и национального производства и национальной торговли - ключевые ведомства для экономического развития страны. Новую структуру возглавит министр Луис Антонио Вильегас", - написала Родригес в своём Telegram-канале.
Она поблагодарила Алекса Сааба, ранее курировавшего одно из объединённых направлений, за "службу Родине", уточнив, что он получит новую сферу ответственности.
Ранее Родригес назначила новых министров транспорта, экосоциализма и коммуникаций. В Каракасе подчёркивают, что изменения в структуре кабинета министров нацелены на адаптацию государственного управления к текущим экономическим и социальным вызовам.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
