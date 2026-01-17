Рейтинг@Mail.ru
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы - РИА Новости, 17.01.2026
03:52 17.01.2026
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы - РИА Новости, 17.01.2026
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о назначении новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма. РИА Новости, 17.01.2026
венесуэла
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, делси родригес
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы

Родригес назначила новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма

МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о назначении новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма.
"Сообщаю стране, что назначила вице-адмирала Анибаля Коронадо новым министром народной власти по вопросам транспорта", - написала Родригес в своём Telegram-канале, поблагодарив Рамона Веласкеса Арагуаяна за работу и приверженность делу на посту главы ведомства.
