Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о назначении новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма. РИА Новости, 17.01.2026
Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы
Родригес назначила новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма
МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила
о назначении новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма.
"Сообщаю стране, что назначила вице-адмирала Анибаля Коронадо новым министром народной власти по вопросам транспорта", - написала Родригес в своём Telegram-канале, поблагодарив Рамона Веласкеса Арагуаяна за работу и приверженность делу на посту главы ведомства.
Коронадо ранее занимал должность министра по вопросам экосоциализма, на этом посту его сменил Альфред Няньес - бывший министр коммуникаций и вице-президент по коммуникациям и культуре. По словам Родригес, ему предстоит продолжить реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей среды и защиты природы.
Министерство коммуникаций и информации возглавил философ, писатель и журналист Мигель Перес Пирела. Родригес отметила, что его академическая подготовка и профессиональный опыт будут способствовать укреплению "коммуникационной борьбы в защиту венесуэльской правды".