Дельси Родригес объявила о перестановках в правительстве Венесуэлы

МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о назначении новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма.

"Сообщаю стране, что назначила вице-адмирала Анибаля Коронадо новым министром народной власти по вопросам транспорта", - написала Родригес в своём Telegram-канале, поблагодарив Рамона Веласкеса Арагуаяна за работу и приверженность делу на посту главы ведомства.

Коронадо ранее занимал должность министра по вопросам экосоциализма, на этом посту его сменил Альфред Няньес - бывший министр коммуникаций и вице-президент по коммуникациям и культуре. По словам Родригес, ему предстоит продолжить реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей среды и защиты природы.