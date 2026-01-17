Рейтинг@Mail.ru
17.01.2026
Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа
02:11 17.01.2026
Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа
Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа - РИА Новости, 17.01.2026
Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа
Венесуэла впервые в своей истории подписала контракт на экспорт газа, сообщила уполномоченный президента республики Дельси Родригес. РИА Новости, 17.01.2026
экономика, венесуэла, pdvsa
Экономика, Венесуэла, PDVSA
Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа

Родригес: Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа

Мужчина с флагом Венесуэлы
Мужчина с флагом Венесуэлы
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Венесуэла впервые в своей истории подписала контракт на экспорт газа, сообщила уполномоченный президента республики Дельси Родригес.
"Сегодня, впервые в нашей истории, был подписан контракт на коммерциализацию сжиженного газа. Первая молекула венесуэльского газа отправится на экспорт. Мы об этом заявляли и теперь выполняем это обязательство", - сказала Родригес, выступая на Национальном совете производственной экономики.
По ее словам, контракт стал результатом собственных усилий государственной нефтегазовой компании PDVSA и подтверждением выбранного экономического курса. Глава государства напомнила, что PDVSA удалось довести добычу нефти до уровня 1,2 миллиона баррелей в сутки - показателя, который не фиксировался с 2015 года.
Уполномоченный президента подчеркнула, что валютные поступления от экспорта углеводородов не должны использоваться для импорта топлива, которым страна теперь обеспечивает себя сама. По ее словам, эти средства планируется направлять на социальное и экономическое развитие Венесуэлы, в том числе через создание суверенных фондов.
Родригес назвала стратегическое импортозамещение и диверсификацию экономики ключевыми элементами экономической программы правительства. Она отметила, что восстановление кредитования должно служить поддержке производственных отраслей - сельского хозяйства, рыболовства, агропромышленного комплекса и туризма, а не финансовым и валютным спекуляциям.
