Ургант рассказал, какое слово Золотовицкий использовал во всех ситуациях
15:24 17.01.2026 (обновлено: 15:25 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/urgant-2068508057.html
Ургант рассказал, какое слово Золотовицкий использовал во всех ситуациях
Ургант рассказал, какое слово Золотовицкий использовал во всех ситуациях - РИА Новости, 17.01.2026
Ургант рассказал, какое слово Золотовицкий использовал во всех ситуациях
Телеведущий Иван Ургант, говоря об уходе из жизни заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, рассказал, какое слово тот использовал РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:24:00+03:00
2026-01-17T15:25:00+03:00
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант, говоря об уходе из жизни заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, рассказал, какое слово тот использовал во всех жизненных ситуациях.
Золотовицкий скончался в среду в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним прошла на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.
"У него была одна фраза, не фраза, а слово. Он его говорил так, что хотелось жить, по поводу чего бы он ее ни говорил. Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: "Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?" Игорь скажет одно слово: "Роскошно". Игорь, мы тебя очень любим, очень", - сказал Ургант.
Ургант также рассказал, что Золотовицкий всегда поддерживал коллег и воспитанников, когда им приходилось прощаться с родителями, друзьями и близкими.
"Игорь всегда находил самые лучшие слова, Игорь всегда делал так, чтобы мы чувствовали каждую секунду, что наша жизнь продолжается, потому что Игорь и был частью этой жизни", - подчеркнул он.
Ургант добавил, что Золотовицкий был настоящим другом для всех собравшихся в зале людей.
"Он излучал эту жизнь, доброту, юмор, на него никто никогда не обижался, все всегда смеялись, все всегда радовались, когда он появлялся, это был праздник. И у меня нет ощущения, что Игорь ушел, он остался со мной - в моем сердце", - заключил он.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Заголовок открываемого материала