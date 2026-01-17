На Урале завели дело после отключения света в двух деревнях в морозы

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании ненадлежащих услуг после того, как жители деревни Малиновка в Челябинской области в морозы оставались без электроснабжения и тепла, сообщило региональное СУСК РФ.

"Следователем Сосновского межрайонного следственного отдела СУСК России по Челябинской области по публикациям в соцмедиа о ненадлежащем электроснабжении домов, расположенных в деревнях Ключи и Малиновка, возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

СУСК отмечает, что до 17 января неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации в нарушение требований законодательства не обеспечили подачу стабильного электроснабжения, допустили отключение электроснабжения на длительный срок зимой в жилых домах в деревнях Ключи и Малиновка.

Для координации работы следователей на место выехал исполняющий обязанности руководителя регионального СУСК Константин Правосудов, который встретился с главой муниципального округа, представителями обслуживающей организации с пострадавшими жителями, уточняется в сообщении.

Следователями запрошена необходимая документация, проводятся осмотры, выборочные обходы домов с одновременным замером температуры в помещениях, осуществляется допрос граждан, добавляется в сообщении. Кроме того, в адрес энергоснабжающей организации и главы Сосновского муниципального округа внесены представления о принятии незамедлительных мер по организации предоставления услуг надлежащего качества, поясняет СУСК.

Как сообщала прокуратура региона, 15 января в результате технологического нарушения в работе распределительной сети ограничено электроснабжение в деревне Малиновка. В течение суток проведены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения, в настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.