В челябинской деревне восстановили электроснабжение после аварии

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено в деревне Малиновка Сосновского района Челябинской области, ограниченное с 15 января из-за аварии на электросетях, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Telegram-канал Baza в субботу сообщил, что жители деревни Малиновка остались без электричества и тепла в мороз. Единственным обогревом, как уточнил канал, оставались горящие провода электросетей.

По данным прокуратуры региона, 15 января в результате технологического нарушения в работе распределительной сети было ограничено электроснабжение в деревне Малиновка. Прокурор района Василий Казанчук, представители администрации Сосновского муниципального округа и ПАО "Россети Урала" выезжали в деревню для проведения проверки.

"Под контролем прокуратуры в течение суток проведены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Малиновке, сотрудниками администрации проведен подомовой обход населения. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Прокуратура продолжает контролировать дальнейший ход модернизации сетей электроснабжения, отмечается в сообщении.

По данным челябинского филиала "Россетей Урала", днем 15 января энергетики зафиксировали локальное технологическое нарушение в работе распределительной сети 10 кВ, в результате произошло частичное ограничение электроснабжения в поселке Западный и части деревни Малиновка. Причиной стало повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ.

Пресс-служба администрации Сосновского района сообщала, что в Малиновке (в здании школы) и Кременкуле 15 января были созданы пункт обогрева и питания, а также пункт временного размещения, куда обратились более 30 человек. Администрация поселения совместно с сотрудниками МЧС осуществляет подомовой обход, оказывая помощь нуждающимся.