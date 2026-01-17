Рейтинг@Mail.ru
В челябинской деревне восстановили электроснабжение после аварии
17.01.2026
В челябинской деревне восстановили электроснабжение после аварии
В челябинской деревне восстановили электроснабжение после аварии
Электроснабжение полностью восстановлено в деревне Малиновка Сосновского района Челябинской области, ограниченное с 15 января из-за аварии на электросетях,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:53:00+03:00
2026-01-17T17:53:00+03:00
происшествия
сосновский район
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595499390_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_14541f579ad3a6a4bd319079ac693980.jpg
сосновский район
челябинская область
2026
происшествия, сосновский район, челябинская область, мчс россии
Происшествия, Сосновский район, Челябинская область, МЧС России
В челябинской деревне восстановили электроснабжение после аварии

В Малиновке полностью восстановили электроснабжение после аварии на электросетях

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв - РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено в деревне Малиновка Сосновского района Челябинской области, ограниченное с 15 января из-за аварии на электросетях, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Telegram-канал Baza в субботу сообщил, что жители деревни Малиновка остались без электричества и тепла в мороз. Единственным обогревом, как уточнил канал, оставались горящие провода электросетей.
14 января, 11:14
По данным прокуратуры региона, 15 января в результате технологического нарушения в работе распределительной сети было ограничено электроснабжение в деревне Малиновка. Прокурор района Василий Казанчук, представители администрации Сосновского муниципального округа и ПАО "Россети Урала" выезжали в деревню для проведения проверки.
"Под контролем прокуратуры в течение суток проведены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Малиновке, сотрудниками администрации проведен подомовой обход населения. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Прокуратура продолжает контролировать дальнейший ход модернизации сетей электроснабжения, отмечается в сообщении.
По данным челябинского филиала "Россетей Урала", днем 15 января энергетики зафиксировали локальное технологическое нарушение в работе распределительной сети 10 кВ, в результате произошло частичное ограничение электроснабжения в поселке Западный и части деревни Малиновка. Причиной стало повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ.
Пресс-служба администрации Сосновского района сообщала, что в Малиновке (в здании школы) и Кременкуле 15 января были созданы пункт обогрева и питания, а также пункт временного размещения, куда обратились более 30 человек. Администрация поселения совместно с сотрудниками МЧС осуществляет подомовой обход, оказывая помощь нуждающимся.
В поселке Малиновка проживают более 500 человек.
ПроисшествияСосновский районЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
