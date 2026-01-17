Рейтинг@Mail.ru
Украинские военкомы стали еще наглее, заявили в силовых структурах - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 17.01.2026 (обновлено: 21:57 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068549515.html
Украинские военкомы стали еще наглее, заявили в силовых структурах
Украинские военкомы стали еще наглее, заявили в силовых структурах - РИА Новости, 17.01.2026
Украинские военкомы стали еще наглее, заявили в силовых структурах
Сотрудники украинских военкоматов стали вести себя еще наглее и проводить задержания еще жестче, они применяют газовые баллончики и физическую силу, сообщили... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T21:56:00+03:00
2026-01-17T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260117/odessa-2068476697.html
https://ria.ru/20260117/bloomberg-2068512216.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Украинские военкомы стали еще наглее, заявили в силовых структурах

РИА Новости: принудительная мобилизация на Украине стала еще жестче

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов стали вести себя еще наглее и проводить задержания еще жестче, они применяют газовые баллончики и физическую силу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"ТЦКшники (сотрудники территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные средства, в том числе газовые баллончики", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на катке
Вчера, 11:24
Представитель силовых структур отметил, что число принудительно мобилизованных выросло в разы.
«
"Украинские волонтеры отмечают рост присутствия на мероприятиях по "бусификации" (слово используется для обозначения ситуаций, когда сотрудники военкоматов и правоохранительных органов насильно загружают мужчин призывного возраста в автобусы - ред.) полукриминальных элементов: групп содействия ТЦК или так называемых "титушек" (молодых людей, которых местные власти негласно используют в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок и других акций с применением физической силы - ред.), - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что они обычно ходят в гражданской форме и не стесняются применять различные формы физического воздействия.
"Нередко от их рук страдают простые граждане, в том числе женщины и дети", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур выразил мнение, что проблема жесткой принудительной мобилизации на Украине не будет решена до тех пор, пока киевский режим придерживается концепции "войны до последнего украинца".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СМИ рассказали, что Зеленский устроил в Киеве
Вчера, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала