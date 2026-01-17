https://ria.ru/20260117/ukraina-2068549515.html
Украинские военкомы стали еще наглее, заявили в силовых структурах
РИА Новости: принудительная мобилизация на Украине стала еще жестче
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов стали вести себя еще наглее и проводить задержания еще жестче, они применяют газовые баллончики и физическую силу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"ТЦКшники (сотрудники территориальных центров комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные средства, в том числе газовые баллончики", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур отметил, что число принудительно мобилизованных выросло в разы.
«
"Украинские волонтеры отмечают рост присутствия на мероприятиях по "бусификации" (слово используется для обозначения ситуаций, когда сотрудники военкоматов и правоохранительных органов насильно загружают мужчин призывного возраста в автобусы - ред.) полукриминальных элементов: групп содействия ТЦК или так называемых "титушек" (молодых людей, которых местные власти негласно используют в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок и других акций с применением физической силы - ред.), - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что они обычно ходят в гражданской форме и не стесняются применять различные формы физического воздействия.
"Нередко от их рук страдают простые граждане, в том числе женщины и дети", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур выразил мнение, что проблема жесткой принудительной мобилизации на Украине не будет решена до тех пор, пока киевский режим придерживается концепции "войны до последнего украинца".