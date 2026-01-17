В Кривом Роге перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Как сообщает украинское издание, коммунальщики не разъясняли горожанам причины и сроки отключений, а также проигнорировали требование направить к месту ремонтные бригады.

Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.