В Кривом Роге перекрыли дорогу из-за отсутствия света
В Кривом Роге перекрыли дорогу из-за отсутствия света
В Кривом Роге перекрыли дорогу из-за отсутствия света - РИА Новости, 17.01.2026
В Кривом Роге перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители Кривого Рога на Украине перекрыли дорогу из-за отсутствующего четверо суток электроснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.01.2026
в мире
кривой рог
украина
солнечный
страна.ua
в мире, кривой рог, украина, солнечный, страна.ua
В мире, Кривой Рог, Украина, Солнечный, Страна.ua
В Кривом Роге перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отсутствующего 4 дня света

Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии
Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : соцсети
Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Жители Кривого Рога на Украине перекрыли дорогу из-за отсутствующего четверо суток электроснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Кривом Роге жители микрорайона Солнечный перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии. По их словам, света нет уже четвертые сутки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщает украинское издание, коммунальщики не разъясняли горожанам причины и сроки отключений, а также проигнорировали требование направить к месту ремонтные бригады.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
В миреКривой РогУкраинаСолнечныйСтрана.ua
 
 
