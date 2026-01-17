В Кривом Роге перекрыли дорогу из-за отсутствия света

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Жители Кривого Рога на Украине перекрыли дорогу из-за отсутствующего четверо суток электроснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Кривом Роге жители микрорайона Солнечный перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии. По их словам, света нет уже четвертые сутки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщает украинское издание, коммунальщики не разъясняли горожанам причины и сроки отключений, а также проигнорировали требование направить к месту ремонтные бригады.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
