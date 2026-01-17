https://ria.ru/20260117/ukraina-2068525101.html
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.01.2026
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова
Украина пока не сообщила, когда собирается забрать жителей Сумской области, эвакуированных РФ в Белгородскую область, заявила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:46:00+03:00
2026-01-17T17:46:00+03:00
2026-01-17T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумская область
мирьяна сполярич
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068513908.html
https://ria.ru/20260114/plennyy-2067728323.html
россия
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сумская область, мирьяна сполярич, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Мирьяна Сполярич, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста (МККК), Верховная Рада Украины
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова
Москалькова: Киев еще не сообщил, когда заберет эвакуированных в РФ жителей
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Украина пока не сообщила, когда собирается забрать жителей Сумской области, эвакуированных РФ в Белгородскую область, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы проговаривали организационные вопросы, что нужно завершить вопрос о возвращении сумских граждан так же, как нужно завершить возвращение курских граждан, и сошлись на том, что такой вопрос должен быть решен в ближайшее время", - сообщила она журналистам в Женеве.
Омбудсмен надеется, что это задача на ближайшую перспективу, но пока Украина
не сообщила, когда намерена вывезти своих граждан. Москалькова указала, что на территории РФ
они содержатся в хороших условиях.
"Нет, их пока не забрали, на сегодняшний день они находятся на территории России. Наш региональный уполномоченный постоянно мониторит, посещает их. Они могут свободно перемещаться, выходить с территории пункта временного размещения, поехать, куда они хотят, вернуться или жить у родственников, а если они остаются в пункте временного размещения, то они остаются на полном попечении государства с полным бесплатным питанием, возможностью иметь все удобства для того, чтобы здесь проживать до возвращения на родину", - отметила Москалькова.
Ранее она сообщила, что несколько граждан Украины из зоны боевых действий перемещены на территорию России, их разместили в ПВР Белгорода
и обеспечили всем необходимым. Москалькова объяснила, что украинская сторона не организовала гуманитарный коридор, чтобы граждане Украины, зная о наступлении российских войск, могли уйти в глубь страны. Российские военнослужащие, в свою очередь, перевезли людей, которые оказались в зоне боевых действий, на территорию РФ.