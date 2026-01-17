Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова

"Мы проговаривали организационные вопросы, что нужно завершить вопрос о возвращении сумских граждан так же, как нужно завершить возвращение курских граждан, и сошлись на том, что такой вопрос должен быть решен в ближайшее время", - сообщила она журналистам в Женеве.

"Нет, их пока не забрали, на сегодняшний день они находятся на территории России. Наш региональный уполномоченный постоянно мониторит, посещает их. Они могут свободно перемещаться, выходить с территории пункта временного размещения, поехать, куда они хотят, вернуться или жить у родственников, а если они остаются в пункте временного размещения, то они остаются на полном попечении государства с полным бесплатным питанием, возможностью иметь все удобства для того, чтобы здесь проживать до возвращения на родину", - отметила Москалькова.