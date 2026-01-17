Рейтинг@Mail.ru
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068525101.html
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.01.2026
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова
Украина пока не сообщила, когда собирается забрать жителей Сумской области, эвакуированных РФ в Белгородскую область, заявила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:46:00+03:00
2026-01-17T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумская область
мирьяна сполярич
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068513908.html
https://ria.ru/20260114/plennyy-2067728323.html
россия
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сумская область, мирьяна сполярич, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Мирьяна Сполярич, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста (МККК), Верховная Рада Украины
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова

Москалькова: Киев еще не сообщил, когда заберет эвакуированных в РФ жителей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Украина пока не сообщила, когда собирается забрать жителей Сумской области, эвакуированных РФ в Белгородскую область, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова в Женеве провела встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, а также с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Москалькова: Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 россиян
Вчера, 16:09
"Мы проговаривали организационные вопросы, что нужно завершить вопрос о возвращении сумских граждан так же, как нужно завершить возвращение курских граждан, и сошлись на том, что такой вопрос должен быть решен в ближайшее время", - сообщила она журналистам в Женеве.
Омбудсмен надеется, что это задача на ближайшую перспективу, но пока Украина не сообщила, когда намерена вывезти своих граждан. Москалькова указала, что на территории РФ они содержатся в хороших условиях.
"Нет, их пока не забрали, на сегодняшний день они находятся на территории России. Наш региональный уполномоченный постоянно мониторит, посещает их. Они могут свободно перемещаться, выходить с территории пункта временного размещения, поехать, куда они хотят, вернуться или жить у родственников, а если они остаются в пункте временного размещения, то они остаются на полном попечении государства с полным бесплатным питанием, возможностью иметь все удобства для того, чтобы здесь проживать до возвращения на родину", - отметила Москалькова.
Ранее она сообщила, что несколько граждан Украины из зоны боевых действий перемещены на территорию России, их разместили в ПВР Белгорода и обеспечили всем необходимым. Москалькова объяснила, что украинская сторона не организовала гуманитарный коридор, чтобы граждане Украины, зная о наступлении российских войск, могли уйти в глубь страны. Российские военнослужащие, в свою очередь, перевезли людей, которые оказались в зоне боевых действий, на территорию РФ.
Пленный украинский военнослужащий Николай Пилипчук - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Пленный украинский военный рассказал, почему хотел сдаться ВС России
14 января, 08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСумская областьМирьяна СполяричТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала