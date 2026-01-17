Москалькова: Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 россиян

ЖЕНЕВА, 17 янв — РИА Новости. Украина ставит неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности, без каких-либо условий, а условия ставятся", — подчеркнула она.
Так, взамен Киев предлагает "репатриировать" украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против России. По этой причине диалог о возвращении соотечественников на родину длится уже более девяти месяцев, пояснила Москалькова.
Она также указала на неудовлетворительные условия содержания похищенных жителей Курской области.
«
"Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: "Вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся". Это совершенно недопустимо. <...> Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации", — подчеркнула омбудсмен.
На этом фоне Москва призвала представителей МККК посещать и помогать удерживаемым на Украине россиянам.
В прошлом году Международный комитет Красного Креста содействовал возвращению из Сум 124 жителей Курской области через территорию Белоруссии. Организация отметила готовность провести еще одну репатриацию, когда стороны достигнут договоренностей.
Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москалькова
25 декабря 2025, 23:22