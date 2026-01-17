Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине

"Надо сказать, что они выполняют эти обязанности. Но последние жалобы побудили нас поставить в повестку (встречи с МККК - ред.) в качестве одного из вопросов условия содержания и обеспечения необходимым этих людей. Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Они не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации", - сказала она.