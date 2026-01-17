Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине - РИА Новости, 17.01.2026
16:03 17.01.2026
Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине
Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине - РИА Новости, 17.01.2026
Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине
Условия содержания 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области неудовлетворительны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T16:03:00+03:00
2026-01-17T16:03:00+03:00
общество
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
курская область
украина
россия
общество, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
Общество, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине

Москалькова: условия содержания 12 курян на Украине неудовлетворительны

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Условия содержания 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области неудовлетворительны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она рассказала, что куряне стали присылать фотографии еды, которая "просто неприемлема".
"Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: "вот каша и чай - это единственное, чем мы питаемся". Это, конечно, совершенно недопустимо. Так что один из вопросов наших переговоров (с МККК) - это возвращение курских жителей", - сказала она журналистам в Женеве.
По словам омбудсмена, российская сторона просит представителей Международного комитета Красного Креста посещать их и оказывать им помощь.
"Надо сказать, что они выполняют эти обязанности. Но последние жалобы побудили нас поставить в повестку (встречи с МККК - ред.) в качестве одного из вопросов условия содержания и обеспечения необходимым этих людей. Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Они не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации", - сказала она.
В ноябре 2025 года Москалькова сообщала, что в Сумской области продолжают удерживать 12 жителей Курской области.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Москалькова рассказала о посещении курских жителей, удерживаемых в Сумах
18 октября 2025, 12:16
 
ОбществоКурская областьУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
