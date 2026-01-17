В Раде считают, что Свириденко могут отправить в отставку

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьер-министра Украины Юлию Свириденко в скором времени могут отправить в отставку.

"Есть уверенность, что скоро придется менять премьера. Потому что не вытягивает новую реальность", - написал Железняк в своем Telegram-канале.