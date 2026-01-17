В Раде считают, что Свириденко могут отправить в отставку

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьер-министра Украины Юлию Свириденко в скором времени могут отправить в отставку.
"Есть уверенность, что скоро придется менять премьера. Потому что не вытягивает новую реальность", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, во время главных кризисов последних шести месяцев Свириденко пряталась от проблем и не демонстрировала лидерства, а пока главой офиса Владимира Зеленского был Андрей Ермак - действовала по его указке. Кроме того, Железняк считает, что премьер не имеет никакой политической силы, ей фактически "переставляют ноги".
Юлия Свириденко стала премьер-министром 17 июля 2025 года после голосования парламента и отставки ее предшественника Дениса Шмыгаля, который в настоящий момент возглавляет министерство энергетики. В тот же период был утвержден новый состав кабмина.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*.
* Внесен в список террористов и экстремистов