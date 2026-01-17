Рейтинг@Mail.ru
14:38 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068501020.html
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьер-министра Украины Юлию Свириденко в скором времени могут отправить в отставку. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:38:00+03:00
2026-01-17T14:38:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дело миндича
украина
в мире, украина, андрей ермак, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дело Миндича
В Раде считают, что Свириденко могут отправить в отставку

Железняк: премьер Свириденко не вытягивает новую реальность, ее могут уволить

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что премьер-министра Украины Юлию Свириденко в скором времени могут отправить в отставку.
"Есть уверенность, что скоро придется менять премьера. Потому что не вытягивает новую реальность", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, во время главных кризисов последних шести месяцев Свириденко пряталась от проблем и не демонстрировала лидерства, а пока главой офиса Владимира Зеленского был Андрей Ермак - действовала по его указке. Кроме того, Железняк считает, что премьер не имеет никакой политической силы, ей фактически "переставляют ноги".
Юлия Свириденко стала премьер-министром 17 июля 2025 года после голосования парламента и отставки ее предшественника Дениса Шмыгаля, который в настоящий момент возглавляет министерство энергетики. В тот же период был утвержден новый состав кабмина.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В миреУкраинаАндрей ЕрмакДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дело Миндича
 
 
