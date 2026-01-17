Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные.

Как следует из материалов, Федоров , ранее занимавший должность министра цифровой трансформации, начал выстраивать эту систему в апреле 2023 года при запуске кластера военных разработок Brave1. Проект изначально представляли как платформу для поддержки оборонных стартапов, однако со временем программа под названием Army of Drones Bonus стала одним из его ключевых элементов.

Согласно документам минобороны Украины, схема работает следующим образом: боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих в программный комплекс Delta. После проверки такие эпизоды переводятся в цифровые "очки", которые командиры могут потратить в онлайн-магазине Brave1 Market на покупку беспилотников и роботизированных систем. Фактически получение новой техники напрямую привязывается к количеству подтвержденных убийств.

Эта система вызвала резкую критику со стороны специалистов по военной этике. Они указывают, что такой подход превращает гибель людей в элемент балльного учета, делая человеческую жизнь частью механизма военного снабжения и придавая конфликту логику видеоигры.