Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 17.01.2026 (обновлено: 10:11 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068471767.html
Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат - РИА Новости, 17.01.2026
Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:10:00+03:00
2026-01-17T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил федоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937258737_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_cf40665abba3ad0c1db90cc3b5cbbd61.jpg
https://ria.ru/20260114/ministr-2067886114.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937258737_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_132679e5a69b36bf6683d77590ab26f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил федоров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Федоров
Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат

На Украине ввели систему цифровых бонусов за убийство российских солдат

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Михаил Федоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные.
Как следует из материалов, Федоров, ранее занимавший должность министра цифровой трансформации, начал выстраивать эту систему в апреле 2023 года при запуске кластера военных разработок Brave1. Проект изначально представляли как платформу для поддержки оборонных стартапов, однако со временем программа под названием Army of Drones Bonus стала одним из его ключевых элементов.
Согласно документам минобороны Украины, схема работает следующим образом: боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих в программный комплекс Delta. После проверки такие эпизоды переводятся в цифровые "очки", которые командиры могут потратить в онлайн-магазине Brave1 Market на покупку беспилотников и роботизированных систем. Фактически получение новой техники напрямую привязывается к количеству подтвержденных убийств.
Эта система вызвала резкую критику со стороны специалистов по военной этике. Они указывают, что такой подход превращает гибель людей в элемент балльного учета, делая человеческую жизнь частью механизма военного снабжения и придавая конфликту логику видеоигры.
Несмотря на критику, Федоров дал понять, что отказываться от этой модели не собирается. В публикации от 30 декабря 2025 года он заявил о "масштабировании" программы Army of Drones Bonus, назвав ее "Amazon для войны", а также сообщил, что через кластер Brave1 украинские военные стартапы уже получили более 105 миллионов долларов финансирования. По его словам, система маркетплейса останется частью стратегии и в 2026 году.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником
14 января, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил Федоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала