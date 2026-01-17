https://ria.ru/20260117/ukraina-2068462794.html
Посольство России высмеяло публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины
Посольство России высмеяло публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины - РИА Новости, 17.01.2026
Посольство России высмеяло публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины
Выражать устную поддержку Киеву не так опасно, как стоять с ним бок о бок, написали сотрудники российского посольства в Канаде в соцсети Х, комментируя... РИА Новости, 17.01.2026
Посольство России высмеяло публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины
Посольство РФ иронично ответило на публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины