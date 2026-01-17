Рейтинг@Mail.ru
07:38 17.01.2026 (обновлено: 13:12 17.01.2026)
Посольство России высмеяло публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины
в мире, украина, германия, россия, киев
В мире, Украина, Германия, Россия, Киев
Посольство России высмеяло публикацию дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Выражать устную поддержку Киеву не так опасно, как стоять с ним бок о бок, написали сотрудники российского посольства в Канаде в соцсети Х, комментируя публикацию немецких дипломатов.
"Поддерживать Украину на словах сейчас гораздо безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок", — гласит сообщение российских дипломатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
Так российские дипломаты отреагировали на публикацию о "моральной поддержке" Украины от немецкой дипмиссии.
По результатам декабрьского опроса издания Politico, лишь 21% немцев выступает за увеличение помощи Киеву, 28% хотят оставить все как есть, а 46% — и вовсе желают сократить поддержку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
15 января, 08:00
 
