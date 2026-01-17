https://ria.ru/20260117/ukraina-2068459811.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.01.2026
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в субботу сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 17.01.2026
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы