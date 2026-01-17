Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко высказались о неожиданном решении Украины по Черному морю
03:26 17.01.2026
На Западе резко высказались о неожиданном решении Украины по Черному морю
На Западе резко высказались о неожиданном решении Украины по Черному морю
Террористические атаки Украины на инфраструктуру Турции и Казахстана в Черном море свидетельствуют, что у нее не осталось инструментов для конфронтации с...
в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, мария захарова, черное море
В мире, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Черное море
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Террористические атаки Украины на инфраструктуру Турции и Казахстана в Черном море свидетельствуют, что у нее не осталось инструментов для конфронтации с Москвой, пишет издание Strategic Culture.
"Косвенное наступление против тюркских партнеров России в конечном итоге выявляет пределы возможностей Запада противостоять Москве напрямую. Не сумев добиться решающих побед на поле боя, он прибегает к геополитическому саботажу, стремясь ослабить позиции России посредством региональной изоляции", — указывается в материале.
Тем не менее, по словам автора статьи, приверженность России развитию стабильности евразийского пространства и взаимоуважительные отношения с государствами региона предопределили крах попыток Запада выставить Москву крайней.
"Однако все эти усилия обречены на провал, учитывая неизбежность развития российско-тюркского партнерства, <…> которую, безусловно, нельзя поколебать пустыми провокациями", — отмечает он.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает атаку ВСУ на нефтяные танкеры КТК, произошедшую 13 января.
МИД Казахстана ранее уже выражал Украине протест из-за инцидентов в Черном море. Там отмечали, что это наносит ущерб отношениям двух стран.
В Турецком дипломатическом ведомстве также выражали обеспокоенность действиями Украины, заявив, что ее действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
