На Западе раскрыли, что заставило Зеленского пойти войной на Кличко

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в отключениях электричества в украинской столице, чтобы сместить фокус с коррупционного скандала, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Украинское правительство и Владимир Зеленский вступили в открытый конфликт с мэром Киева. Мэр Кличко критикует Зеленского за ситуацию в Киеве, а Зеленский обвиняет Кличко в отключениях электричества в Киеве. Он говорит, что ответственность за это лежит на Кличко. Я не понимаю, как Зеленский мог это сказать, ведь он сам ввел чрезвычайное положение для решения проблем в энергосистеме... Все валят на Кличко, говорят, что это он во всем виноват", — отметил он.
По мнению Меркуриса, помимо стремления отвести от себя обвинения в блэкауте в Киеве, Зеленским, раздувающим конфликт с Кличко, движут и другие мотивы.
"Зеленский, похоже, пытается сместить фокус внимания с коррупционного скандала на своих политических соперников. Я уверен, что в этом ему помогают европейские друзья", — заявил аналитик.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.