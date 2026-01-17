Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что заставило Зеленского пойти войной на Кличко - РИА Новости, 17.01.2026
03:24 17.01.2026 (обновлено: 03:33 17.01.2026)
На Западе раскрыли, что заставило Зеленского пойти войной на Кличко
На Западе раскрыли, что заставило Зеленского пойти войной на Кличко
2026-01-17T03:24:00+03:00
2026-01-17T03:33:00+03:00
киев
в мире, киев, владимир зеленский, виталий кличко, александр меркурис, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, страна.ua
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Александр Меркурис, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Страна.ua
На Западе раскрыли, что заставило Зеленского пойти войной на Кличко

Аналитик Меркурис: Зеленский сваливает вину за крах энергосистемы на Кличко

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в отключениях электричества в украинской столице, чтобы сместить фокус с коррупционного скандала, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Украинское правительство и Владимир Зеленский вступили в открытый конфликт с мэром Киева. Мэр Кличко критикует Зеленского за ситуацию в Киеве, а Зеленский обвиняет Кличко в отключениях электричества в Киеве. Он говорит, что ответственность за это лежит на Кличко. Я не понимаю, как Зеленский мог это сказать, ведь он сам ввел чрезвычайное положение для решения проблем в энергосистеме... Все валят на Кличко, говорят, что это он во всем виноват", — отметил он.
По мнению Меркуриса, помимо стремления отвести от себя обвинения в блэкауте в Киеве, Зеленским, раздувающим конфликт с Кличко, движут и другие мотивы.
"Зеленский, похоже, пытается сместить фокус внимания с коррупционного скандала на своих политических соперников. Я уверен, что в этом ему помогают европейские друзья", — заявил аналитик.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
