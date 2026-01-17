Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям

"Начали ездить к нам домой "Белые ангелы", полиция, те, что занимаются эвакуацией детей… Они (представители "Белых ангелов" – ред.) начали перелазить через забор и угрожать, кричать, что если сейчас не откроешь, мы тут и двери будем ломать, и тебя (мать – ред.) сейчас пристрелим, и всех вас постреляем. Затвором начали нас пугать. Мы там уже и плакали, и молились", – сказала собеседник агентства.