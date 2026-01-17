Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям - РИА Новости, 17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 17.01.2026
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям - РИА Новости, 17.01.2026
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям
Беженка из Ставков в ДНР, пожелавшая остаться неназванной, рассказала РИА Новости, как ее младшему брату и ей угрожали расправой представители украинской... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям

РИА Новости: украинские "Белые ангелы" угрожали детям за отказ от эвакуации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРебенок в машине на выезде из Мариуполя
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Беженка из Ставков в ДНР, пожелавшая остаться неназванной, рассказала РИА Новости, как ее младшему брату и ей угрожали расправой представители украинской организации "Белые ангелы" за отказ от эвакуации.
"Начали ездить к нам домой "Белые ангелы", полиция, те, что занимаются эвакуацией детей… Они (представители "Белых ангелов" – ред.) начали перелазить через забор и угрожать, кричать, что если сейчас не откроешь, мы тут и двери будем ломать, и тебя (мать – ред.) сейчас пристрелим, и всех вас постреляем. Затвором начали нас пугать. Мы там уже и плакали, и молились", – сказала собеседник агентства.
Она подчеркнула, что в момент этих событий ей было 17 лет. Тогда она находилась дома вместе с матерью, сестрой и младшим братом.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис Пушилин
 
 
