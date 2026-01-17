https://ria.ru/20260117/ukraina-2068449458.html
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям
Беженка из Ставков рассказала, как украинские "Белые ангелы" угрожали детям
ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Беженка из Ставков в ДНР, пожелавшая остаться неназванной, рассказала РИА Новости, как ее младшему брату и ей угрожали расправой представители украинской организации "Белые ангелы" за отказ от эвакуации.
"Начали ездить к нам домой "Белые ангелы", полиция, те, что занимаются эвакуацией детей… Они (представители "Белых ангелов" – ред.) начали перелазить через забор и угрожать, кричать, что если сейчас не откроешь, мы тут и двери будем ломать, и тебя (мать – ред.) сейчас пристрелим, и всех вас постреляем. Затвором начали нас пугать. Мы там уже и плакали, и молились", – сказала собеседник агентства.
Она подчеркнула, что в момент этих событий ей было 17 лет. Тогда она находилась дома вместе с матерью, сестрой и младшим братом.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин
в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины
), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.