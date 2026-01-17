Рейтинг@Mail.ru
Новая партия колумбийских наемников прибыла в бригаду "Хартия" - РИА Новости, 17.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 17.01.2026
Новая партия колумбийских наемников прибыла в бригаду "Хартия"
Новая партия колумбийских наемников прибыла в бригаду "Хартия" - РИА Новости, 17.01.2026
Новая партия колумбийских наемников прибыла в бригаду "Хартия"
Новая партия колумбийский наемников прибыла в 13-ю бригаду украинской национальной гвардии "Хартия", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.01.2026
Новая партия колумбийских наемников прибыла в бригаду "Хартия"

ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Новая партия колумбийский наемников прибыла в 13-ю бригаду украинской национальной гвардии "Хартия", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 13-ю бригаду национальной гвардии Украины "Хартия" прибыло пополнение, состоящие из колумбийских наемников, предположительно, имеющих криминальное прошлое в латиноамериканских наркокартелях", - сообщил собеседник агентства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
11 января, 16:30
По его словам, из-за большого количества потерь этого подразделения и нехватки личного состава бригада доукомплектовывается иностранными наемниками из Латинской Америки.
"Данное подразделение понесло очередные серьезные потери в Харьковской области, а сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, военкоматы - ред.) не могут набрать нужное количество мобилизованных, поэтому в бригаду набираются криминальные элементы из стран Латинской Америки", - уточнили силовики.
