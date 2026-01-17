ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Новая партия колумбийский наемников прибыла в 13-ю бригаду украинской национальной гвардии "Хартия", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 13-ю бригаду национальной гвардии Украины "Хартия" прибыло пополнение, состоящие из колумбийских наемников, предположительно, имеющих криминальное прошлое в латиноамериканских наркокартелях", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, из-за большого количества потерь этого подразделения и нехватки личного состава бригада доукомплектовывается иностранными наемниками из Латинской Америки.
"Данное подразделение понесло очередные серьезные потери в Харьковской области, а сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, военкоматы - ред.) не могут набрать нужное количество мобилизованных, поэтому в бригаду набираются криминальные элементы из стран Латинской Америки", - уточнили силовики.
