Запад выполнил план Гиммлера по колонизации Украины, заявил историк

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Запад благодаря продажности нынешнего киевского режима фактически выполнил основные позиции плана главарей гитлеровской Германии по колонизации Украины, озвученные еще в 1942 году рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, заявил РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Восемьдесят лет назад, 17 января 1946 года, в Киевском окружном Доме офицеров начался открытый судебный процесс в отношении представителей немецких карательных органов и вермахта по обвинению в совершении военных преступлений над мирным гражданским населением и советскими военнопленными в годы Великой Отечественной войны на временно оккупированной территории Украинской ССР.

Перед Военным трибуналом Киевского военного округа предстали 15 человек – непосредственные исполнители преступных приказов командования, на чьих руках была кровь множества советских граждан. Из них 12 были приговорены к смертной казни через повешение, один – к 20 годам, и двое к 15 годам каторжных работ. Всех осуждённых к смертной казни публично повесили днем 29 января 1946 года на площади Калинина (ныне майдан Незалежности) в центре Киева

"На площади, ставшей в эпоху постсоветской Украины эпицентром массовых протестных акций, были воздвигнуты 12 виселиц, предназначенных для нацистских преступников. Тогда сложно было себе представить, что спустя всего несколько десятилетий на месте казни носителей идеологии германского нацизма, этой крайней формы политического и этнического национализма, будут бесноваться праворадикалы украинских националистических группировок, использующих запрещенную символику гитлеровского рейха. Однако ни один из этих "продуктов" образовательных программ постсоветской Украины не осведомлен о том, какая судьба была уготована местному населению теми, чьи символы и приветствия ныне используются апологетами украинского национализма", - сказал Матвеев.

Секретный план порабощения Украины

О планах верхушки Третьего рейха относительно Украины 80 лет назад рассказал советскому следствию бывший начальник полиции порядка генерального комиссариата Киев рейхскомиссариата Украина, группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Пауль Шеер. Его в числе других казнили по итогам Киевского процесса.

"Со слов Шеера, летом 1942 года он в числе 120 генералов и старших офицеров репрессивных органов оккупированной Украины был приглашен на совещание к Генриху Гиммлеру в ставку рейхсфюрера СС недалеко от Житомира под названием "Хегевальд", - отметил Матвеев. Гиммлер тогда выступил со строго секретным полуторачасовым докладом, в котором дал установку на массовое уничтожение граждан Украины.

Матвеев привел выдержки из архивных документов с показаниями Шеера советскому следствию. Со слов группенфюрера СС, сначала Гиммлер озвучил ряд фальсифицированных "исторических фактов", якобы доказывавших проживание германских племен на территории Украины с древнейших времен, в связи с чем присоединение данных земель к Германии было вполне законным. "Исходя из этого Гиммлер считал немцев полноправными хозяевами Украины и говорил о планах фашистской Германии, сделать второе так называемое переселение народов, т.е. переселить часть немцев из собственно Германии на Украину и освоить ее в ближайшие годы", - вспоминал Шеер.

Гиммлер тогда заявил, что для немецкой нации лучшей территории для расселения, чем Украина с ее плодородным землями, не существует, и пообещал лучшие земельные участки членам СС, особо отличившимся во время войны.

Зачистка населения

Согласно показаниям Шеера, Гиммлер также объявил подчиненным стратегию "зачистки" территории Украины от местных жителей путем массового уничтожения мирного населения под предлогом борьбы с движением сопротивления оккупантам. Часть молодых украинцев планировалось вывезти в Германию для принудительных работ, а оставшихся депортировать в Россию после ее окончательного разгрома.

Отдельно Гиммлер тогда коснулся вопросов экономического освоения территории Украины.

"Гиммлер обязал всех руководителей карательных органов обеспечить вывоз из Украины продуктов питания и скота для Германии и немецкой армии. Он говорил, что на Украине нужно забрать всё продовольствие и скот. Оставить только минимум для украинцев, чтобы они пока могли существовать и работать на нас. Гиммлер также дал указание подчинить и перестроить экономику Украины для нужд Германии и полностью вывезти продукцию уцелевших предприятий. Если продукция этих предприятий вырабатывается такая, которая не нужна для Германии, то их закрыть или переключить на выработку продукции, необходимой для немцев", - говорил Шеер.

Такие безрадостные перспективы ждали Украину в случае победы нацистской Германии во Второй мировой войне, сказал Матвеев.

"Откровения высокопоставленного функционера СС со ссылками на стратегические установки третьего по статусу лица в иерархии вождей рейха (после Гитлера и Геринга) не оставляют иллюзий, довольно популярных у нынешних украинских историков и политиков, по поводу возможности создания на оккупированной территории под протекторатом Германии некоего "самостийного" украинского квазигосударства во главе с националистами, сторонниками Степана Бандеры или Андрея Мельника ", - добавил историк.

Мечты Гиммлера, воплощенные Западом

Стараниями пришедших к власти на постсоветской Украине националистов многие позиции плана Гиммлера получили сегодня воплощение в жизнь, подчеркнул Матвеев.

"Издание "Украинские национальные новости" со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины в сентябре 2025 года сообщило, что по состоянию на тот момент население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. При этом последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году, и по ее результатам его численность составила около 48 миллионов человек. Таким образом за четверть века страна потеряла 20 миллионов человек - почти половину", - сказал собеседник агентства.

В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны, напомнил Матвеев.

"Среди оказавшихся за рубежом мигрантов-украинцев немало и тех, кто пополнил ряды низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работников на промышленных предприятиях и в сфере обслуживания в Германии и других странах ЕС , о чем как раз и мечтал Гиммлер в 1942 году", - добавил историк.

По словам Матвеева, планам Гиммлера соответствует и наблюдаемая сегодня картина экономического разграбления Украины западными странами. "Власти Украины на протяжении трёх постсоветских десятилетий самостийности продали иностранному капиталу всё, что только можно было продать", - сказал историк.

О роли иностранцев в управлении украинской экономикой лишний раз свидетельствует недавнее назначение Зеленским своим внештатным советником по вопросам экономического развития экс-главы МИД Канады Христи Фриланд , добавил Матвеев.

"Вспомним, как год назад весь мир облетели кадры, на которых Зеленский, стоя возле развернутой карты полезных ископаемых страны, озвучивает "ассортимент" природных ресурсов, который он готов уступить Западу: "Есть золото, есть уголь, есть титан, марганцевые руды", - сказал историк.

Матвеев привел и другие примеры.

"Еще в конце 2023 года австралийская компания European Lithium стала владельцем 100% капитала ООО "Европейский литий Украина". Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд – "Объединенную горно-химическую компанию", власти Украины в октябре 2024 года продали компании, владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов. Украинский графит также перестал быть украинским еще в 2021 году. Австралийская компания Volt Resources купила 70% в "Завальевском графите", - перечислил историк.

В начале января нынешнего года газета New York Times сообщила, что Украина отдала право на разработку крупного месторождения лития в Кировоградской области группе американских инвесторов, в число которых входит друг президента США Дональда Трампа миллиардер Рональд Лаудер. Сообщалось, что одним из инвесторов станет энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что украинское месторождение лития было передано инвесторам, связанным с Трампом.

США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Затем кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США. В январе 2026 года Трамп заявил, что США вернут много денег, вложенных в Украину, за счет сделки с Киевом по минеральным ресурсам. По словам Трампа, доходы Штатов превысят 350 миллиардов долларов.

"Народу Украины распродажа украинских недр нынешними временщиками во власти преподносится как гениальный "план экономического возрождения и сохранения страны" - естественно с западной помощью. Аналогичный процесс происходит и с главным богатством Украины – сельскохозяйственными черноземами, бывшими когда-то объектом вожделения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера", - сказал Матвеев.

Именно в начальный период президентского срока Зеленского была запущена земельная реформа, которая открыла иностранцам лазейки для скупки знаменитых украинских чернозёмов, добавил историк.