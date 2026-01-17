Рейтинг@Mail.ru
01:45 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068443701.html
Украинский сайт "Миротворец" внес в базу рэпера Boulevard Depo
Украинский сайт "Миротворец" внес в базу рэпера Boulevard Depo
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российского рэпера Boulevard Depo (Артем Кулик), выяснило РИА Новости, изучив данные сайта. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T01:45:00+03:00
2026-01-17T01:45:00+03:00
в мире
Украинский сайт "Миротворец" внес в базу рэпера Boulevard Depo

Российского рэпера Boulevard Depo внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российского рэпера Boulevard Depo (Артем Кулик), выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что артист якобы "покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Также в базу внесли участника группы Ay Yola Рината Рамазанова.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
