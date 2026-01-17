Турецкий аналитик оценил роль России в отношениях Израиля и Ирана

АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Посредническая роль России в отношениях между Израилем и Ираном имеет ключевое значение, поскольку Москва располагает устойчивыми каналами связи с обеими сторонами конфликта, такую оценку в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.

Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов и региональных чиновников утверждала, что власти Израиля Ирана ведут непрямые переговоры через Россию , страны обещали воздержаться от атак друг друга на фоне беспорядков в Иране.

По словам собеседника РИА Новости, именно при посредничестве России стороны передали друг другу сигналы.

"Позиция Москвы в этом процессе играет решающую роль, так как она способна использовать свои дипломатические возможности и, в частности, отношения с Израилем для снижения напряженности",- сказал аналитик.

При этом Сезгин подчеркнул, что нынешняя сдержанная линия президента США Дональда Трампа не гарантирует сохранения такого подхода в будущем, а определяющим фактором станет динамика отношений между Ираном и Штатами.

Сезгин также указал, что на фоне последних событий перед Тегераном встает стратегический выбор - ориентироваться ли в большей степени на так называемый глобальный Запад или на глобальный Восток