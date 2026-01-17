Турецкий аналитик оценил роль России в отношениях Израиля и Ирана

АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Посредническая роль России в отношениях между Израилем и Ираном имеет ключевое значение, поскольку Москва располагает устойчивыми каналами связи с обеими сторонами конфликта, такую оценку в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 12:31
По словам собеседника РИА Новости, именно при посредничестве России стороны передали друг другу сигналы.
"Позиция Москвы в этом процессе играет решающую роль, так как она способна использовать свои дипломатические возможности и, в частности, отношения с Израилем для снижения напряженности",- сказал аналитик.
При этом Сезгин подчеркнул, что нынешняя сдержанная линия президента США Дональда Трампа не гарантирует сохранения такого подхода в будущем, а определяющим фактором станет динамика отношений между Ираном и Штатами.
Россия солидарна с народом Ирана, заявил Небензя
Вчера, 00:02
Аналитик считает, что этот вопрос может стать одним из центральных пунктов повестки на предстоящих переговорах и будет во многом определять дальнейшее развитие региональной ситуации.
Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг беспорядков в Иране. Позднее пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер также пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем
19 июня 2025, 10:44