Турецкий аналитик оценил роль России в отношениях Израиля и Ирана - РИА Новости, 17.01.2026
05:27 17.01.2026
Турецкий аналитик оценил роль России в отношениях Израиля и Ирана
Посредническая роль России в отношениях между Израилем и Ираном имеет ключевое значение, поскольку Москва располагает устойчивыми каналами связи с обеими... РИА Новости, 17.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
Турецкий аналитик оценил роль России в отношениях Израиля и Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Посредническая роль России в отношениях между Израилем и Ираном имеет ключевое значение, поскольку Москва располагает устойчивыми каналами связи с обеими сторонами конфликта, такую оценку в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин.
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на осведомленных дипломатов и региональных чиновников утверждала, что власти Израиля и Ирана ведут непрямые переговоры через Россию, страны обещали воздержаться от атак друг друга на фоне беспорядков в Иране.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 12:31
По словам собеседника РИА Новости, именно при посредничестве России стороны передали друг другу сигналы.
"Позиция Москвы в этом процессе играет решающую роль, так как она способна использовать свои дипломатические возможности и, в частности, отношения с Израилем для снижения напряженности",- сказал аналитик.
При этом Сезгин подчеркнул, что нынешняя сдержанная линия президента США Дональда Трампа не гарантирует сохранения такого подхода в будущем, а определяющим фактором станет динамика отношений между Ираном и Штатами.
Сезгин также указал, что на фоне последних событий перед Тегераном встает стратегический выбор - ориентироваться ли в большей степени на так называемый глобальный Запад или на глобальный Восток.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Россия солидарна с народом Ирана, заявил Небензя
Вчера, 00:02
Аналитик считает, что этот вопрос может стать одним из центральных пунктов повестки на предстоящих переговорах и будет во многом определять дальнейшее развитие региональной ситуации.
Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг беспорядков в Иране. Позднее пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер также пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков рассказал об отношениях России с Ираном и Израилем
19 июня 2025, 10:44
 
