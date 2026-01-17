https://ria.ru/20260117/turtsiya-2068441179.html
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом - РИА Новости, 17.01.2026
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом
Детям в городе Герменджик турецкой провинции Айдын, где не было снега уже 14 лет, привезли по случаю каникул три самосвала со снегом, сообщает телеканал OdaTV.
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом
Детям в турецкой провинции, где не было снега 14 лет, привезли его самосвалами
СТАМБУЛ, 17 янв - РИА Новости.
Детям в городе Герменджик турецкой провинции Айдын, где не было снега уже 14 лет, привезли по случаю каникул три самосвала со снегом, сообщает телеканал OdaTV
По данным канала, в Айдыне снега не видели с февраля 2012 года, хотя во многих городах Турции
нынешняя зима выдалась снежной.
В субботу в Турции начались двухнедельные школьные каникулы, власти по этому случаю устроили в Герменджике "праздник снега".
Самосвалы вывалили снег в трех разных районах города на радость детям и их родителям.
"Мы пообещали детям, что привезем им снег. Я позвонил префекту района Одемиш в провинции Измир
, тот сказал - отправлю столько самосвалов снега, сколько вам понадобится. Радость детей для нас ценнее всего", - цитирует канал мэра города Бурака Зенджирджи.