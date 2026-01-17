Рейтинг@Mail.ru
17.01.2026
00:55 17.01.2026
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом
Детям в городе Герменджик турецкой провинции Айдын, где не было снега уже 14 лет, привезли по случаю каникул три самосвала со снегом, сообщает телеканал OdaTV.
турция, измир, в мире
Турция, Измир, В мире
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом

Детям в турецкой провинции, где не было снега 14 лет, привезли его самосвалами

© AP Photo / Vadim Ghirda Местные жители с детьми в телеге, в провинции Адана на юге Турции
Местные жители с детьми в телеге, в провинции Адана на юге Турции
© AP Photo / Vadim Ghirda
Местные жители с детьми в телеге, в провинции Адана на юге Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 янв - РИА Новости. Детям в городе Герменджик турецкой провинции Айдын, где не было снега уже 14 лет, привезли по случаю каникул три самосвала со снегом, сообщает телеканал OdaTV.
По данным канала, в Айдыне снега не видели с февраля 2012 года, хотя во многих городах Турции нынешняя зима выдалась снежной.
В субботу в Турции начались двухнедельные школьные каникулы, власти по этому случаю устроили в Герменджике "праздник снега".
Самосвалы вывалили снег в трех разных районах города на радость детям и их родителям.
"Мы пообещали детям, что привезем им снег. Я позвонил префекту района Одемиш в провинции Измир, тот сказал - отправлю столько самосвалов снега, сколько вам понадобится. Радость детей для нас ценнее всего", - цитирует канал мэра города Бурака Зенджирджи.
Прохожий в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Турции ожидаются "сибирские" морозы
25 декабря 2025, 22:46
 
