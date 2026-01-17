https://ria.ru/20260117/trevoga-2068441698.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T01:02:00+03:00
безопасность
севастополь
михаил развожаев
севастополь
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
