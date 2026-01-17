"Самая длинная в мире": в Москве работает первая флагманская лыжная трасса

В Москве успешно работает первая флагманская лыжная трасса. Ее открыли декабре 2025 года в парке 850-летия Москвы. На сегодняшний день это крупнейшая в мире лыжная трасса с искусственным оснежением, освещением на всем протяжении маршрута и необходимой инфраструктурой для отдыха в городской черте. Ее протяженность составляет 13 километров. Трасса принимает больше 6,3 тысячи человек в неделю. Для любителей спорта организованы секции по лыжным гонкам, биатлону и ОФП. Все работы проведены специалистами комплекса городского хозяйства.