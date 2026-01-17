Трамп начал переговоры с премьером Словакии

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытые переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Согласно расписанию, мероприятие начинается в 15.30 по местному времени (23.30 мск) и должно быть закрыто для прессы.