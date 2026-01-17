https://ria.ru/20260117/tramp-2068557243.html
Трамп начал переговоры с премьером Словакии
Трамп начал переговоры с премьером Словакии - РИА Новости, 17.01.2026
Трамп начал переговоры с премьером Словакии
Президент США Дональд Трамп начал закрытые переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:34:00+03:00
2026-01-17T23:34:00+03:00
2026-01-17T23:37:00+03:00
Трамп начал переговоры с премьером Словакии
Трамп начал закрыты переговоры с премьером Словакии Фицо в Мар-а-Лаго во Флориде