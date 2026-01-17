Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал переговоры с премьером Словакии
23:34 17.01.2026 (обновлено: 23:37 17.01.2026)
Трамп начал переговоры с премьером Словакии
Трамп начал переговоры с премьером Словакии
Президент США Дональд Трамп начал закрытые переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. РИА Новости, 17.01.2026
Трамп начал переговоры с премьером Словакии

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытые переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Согласно расписанию, мероприятие начинается в 15.30 по местному времени (23.30 мск) и должно быть закрыто для прессы.
Ранее Фицо сообщил, что Словакия подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство американской компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей в республике АЭС в поселке Ясловска-Богуница,
