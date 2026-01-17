Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал арестовать всех, кто использовал автоперо при Байдене - РИА Новости, 17.01.2026
23:30 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/tramp-2068556774.html
Трамп призвал арестовать всех, кто использовал автоперо при Байдене
Трамп призвал арестовать всех, кто использовал автоперо при Байдене - РИА Новости, 17.01.2026
Трамп призвал арестовать всех, кто использовал автоперо при Байдене
Президент США Дональд Трамп призвал к аресту всех, кто был связан с использованием автопера в период президентства Джо Байдена. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:30:00+03:00
2026-01-17T23:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп призвал арестовать всех, кто использовал автоперо при Байдене

Трамп призвал к аресту тех, кто был связан с использованием автопера при Байдене

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к аресту всех, кто был связан с использованием автопера в период президентства Джо Байдена.
«
"Это был совершенно незаконное действие, совершённое радикальными левыми мятежниками, которые незаконно управляли администрацией Байдена. Все они должны быть арестованы за то, что сделали с нашей страной", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что отменяет действие всех документов, в том числе о помилованиях, которые были подписаны автоматическим устройством, а не лично его предшественником.
Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях
